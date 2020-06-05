Правозащитники требуют от властей США принять меры по защите журналистов на протестах

НЬЮ-ЙОРК, 5 июня. /ТАСС/. Комитет защиты журналистов (КЗЖ), располагающийся в Нью-Йорке, настаивает на том, чтобы американские власти приняли меры по защите работников СМИ в условиях протестов, вызванных смертью в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда.

По данным КЗЖ, его сотрудники занимаются расследованием 280 сообщений о применении силы по отношению к журналистам в период с 26 мая. В большинстве этих сообщений, по данным КЗЖ, речь идет о том, что полицейские применяли в отношении журналистов резиновые пули, слезоточивый газ и другие химические раздражители, били, толкали и сбивали их с ног.

"Мы обращаемся к вам с требованием немедленно принять меры с целью прекратить нападения на журналистов, которые на законных основаниях занимаются освещением протестов в ваших сообществах", - указывается в обращении КЗЖ к главам штатов, городов и полицейских управлений. По данным правозащитников, сообщения о применении силы полицейскими против журналистов поступали в общей сложности из 33 американских штатов. Многие журналисты, по информации КЗЖ, "подвергались насилию или были задержаны даже после того, как предоставляли правоохранителям удостоверение".

Кроме того, правозащитники обратили внимание, что виновные в нападениях на журналистов должны понести наказание. "Вне зависимости от того, кто совершал нападение - полицейский или гражданское лицо, должны быть последствия, - указывается в заявлении. - Наказание должно подразумевать задержание и арест в случае, если речь идет о тяжком преступлении".