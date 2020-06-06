{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

В Праге прошла акция протеста против полицейского насилия в США

Ее участники прошли от главной в городе площади до здания американского посольства и разложили свои транспаранты на улице перед входом в здание дипмиссии

ПРАГА, 6 июня. /ТАСС/. Демонстрация протеста против полицейского произвола в отношении афроамериканцев в США и проявлений расизма в других странах состоялась в субботу в центре Праги. Ее участники прошли от главной в городе площади до здания американского посольства в районе Мала-Страна.

На эту тему
Беспорядки в США. Главное о волнениях, вызванных непреднамеренным убийством афроамериканца

Акция протеста началась митингом на Староместской площади. Перед собравшимися с краткими обращениями выступили проживающие в Праге американцы, критиковавшие действия полиции США, которые привели 25 мая к гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Были зачитаны имена граждан, которые, согласно организаторам мероприятия, стали в последние годы жертвами полицейского насилия.

Среди митингующих, на лицах которых были надеты медицинские маски с надписями: "I can t breathe" (Я не могу дышать), преобладали проживающие в Чехии иностранцы. Звучала, главном образом, английская и польская речь. Над ними были подняты транспаранты с призывами: "Без справедливости нет мира!", "Нам важны жизни афроамериканцев!" и другие антирасистские лозунги.

Затем значительная часть участников митинга в сопровождении патрулей полиции переместилась со Староместской площади к зданию посольства США. Они скандировали имя Джорджа Флойда и разложили свои транспаранты на улице перед входом в здание дипмиссии.

Акция протеста прошла без инцидентов. В ней, согласно представителям полиции, приняли участие не более 300 граждан, что полностью соответствует требованиям социальных ограничений, действующих из-за коронавируса в Чехии.

Теги
ЧехияБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
Тысячи манифестантов в Швейцарии выразили протест против расизма в США
Демонстрации прошли в Берне, Базеле и других городах
Читать полностью