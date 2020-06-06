В Праге прошла акция протеста против полицейского насилия в США

ПРАГА, 6 июня. /ТАСС/. Демонстрация протеста против полицейского произвола в отношении афроамериканцев в США и проявлений расизма в других странах состоялась в субботу в центре Праги. Ее участники прошли от главной в городе площади до здания американского посольства в районе Мала-Страна.

Акция протеста началась митингом на Староместской площади. Перед собравшимися с краткими обращениями выступили проживающие в Праге американцы, критиковавшие действия полиции США, которые привели 25 мая к гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Были зачитаны имена граждан, которые, согласно организаторам мероприятия, стали в последние годы жертвами полицейского насилия.

Среди митингующих, на лицах которых были надеты медицинские маски с надписями: "I can t breathe" (Я не могу дышать), преобладали проживающие в Чехии иностранцы. Звучала, главном образом, английская и польская речь. Над ними были подняты транспаранты с призывами: "Без справедливости нет мира!", "Нам важны жизни афроамериканцев!" и другие антирасистские лозунги.

Затем значительная часть участников митинга в сопровождении патрулей полиции переместилась со Староместской площади к зданию посольства США. Они скандировали имя Джорджа Флойда и разложили свои транспаранты на улице перед входом в здание дипмиссии.

Акция протеста прошла без инцидентов. В ней, согласно представителям полиции, приняли участие не более 300 граждан, что полностью соответствует требованиям социальных ограничений, действующих из-за коронавируса в Чехии.