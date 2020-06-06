Помпео предложил помочь России с устранением последствий разлива топлива в Норильске

ВАШИНГТОН, 6 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы помочь России с устранением последствий разлива дизельного топлива после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске и предложить консультации технических специалистов. Об этом сообщил в субботу на своей странице в Twitter ​​​​​​ госсекретарь США Майкл Помпео.

"Печально слышать о разливе топлива в Норильске, в России. Несмотря на наши разногласия, Соединенные Штаты готовы помочь России со смягчением последствий этой экологической катастрофы и предложить консультацию технических специалистов", - заявил он.

В Госдепартаменте и Белом доме пока не ответили на запрос ТАСС о том, какую именно помощь готовы предоставить Соединенные Штаты.