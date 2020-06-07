Независимый журналист назвал западную прессу рупором следователей по делу MH17

ГААГА, 7 июня. /ТАСС/. Западная пресса стала рупором Совместной следственной группы (ССГ), проводящей уголовное расследование крушения Boeing на Украине в июле 2014 года, и совершенно не заинтересована в поиске правды. Такое мнение высказал в субботу вечером на пресс-конференции в Гааге нидерландский независимый журналист Эрик ван де Бейк.

"То, что мы наблюдаем в деле MH17 последние пять лет, я могу назвать лишь судом средствами массовой информации, - отметил он. - Почти с самого начала западная пресса обвинила в трагедии повстанцев Донбасса и Россию. И это продолжается по сей день".

По словам ван де Бейка, это, в частности, относится к голландским журналистам, которые теоретически должны контролировать деятельность ССГ, однако на практике "стали ее рупором".

"Вместо того, чтобы проводить собственные журналистские расследования, искать изъяны в расследовании ССГ и задавать следователям неприятные вопросы, они превратились в инструмент, используемый ССГ, - отметил журналист. - Они информируют общественность о результатах проводимого ССГ расследования, освещают пресс-конференции, не проверяют никакие факты, а иногда даже помогают следователям, подкрепляя обвинения в отношении повстанцев".

"Это же относится к результатам расследований Bellingcat и Службы безопасности Украины, - продолжил он. - Нидерландские СМИ только передают, что сообщают эти два источника. Никаких проверок фактов. С первого дня людям вбивают в головы, что повстанцы виновны и, возможно, Россия тоже".

Ван де Бейк обратил внимание, что распространяемую информацию ставят под сомнение лишь гражданские (непрофессиональные - прим. ТАСС) журналисты, которые при этом не выступают с голословными утверждениями, "а просто говорят, что не знают, кто виновен в крушении MH17" в связи с недостатком убедительных доказательств. "Однако нидерландские СМИ объявили им бойкот, - подчеркнул он. - Вместо того, чтобы предоставить им слово, профессиональные журналисты пытаются защитить власти от гражданских журналистов".

Кто виноват

Рассуждая, кто виноват в крушении MH17, Эрик ван де Бейк подчеркнул, что причастны к этому по крайней мере две стороны.

"Во-первых, это те люди на Украине, которые не закрыли воздушное пространство над Донбассом, где шел вооруженный конфликт как на земле, так и в воздухе, - отметил он. - Несколько военных самолетов к тому моменту уже были сбиты. И если бы Украина полностью закрыла воздушное пространство над восточной частью страны, сбить пассажирский самолет было бы вообще невозможно".

"Во-вторых, виноваты те, кто нажал кнопку, - продолжил он. - Кто эти люди? Я не знаю, также как не знает этого и ССГ. Единственное, в чем они уверены, так это в том, что самолет был сбит из российского ЗРК "Бук". Поэтому власти Австралии и Нидерландов официально заявили, что хотят привлечь РФ к ответственности за причастность к трагедии. На основе результатов расследования ССГ суд в Нидерландах начал процесс над четырьмя подозреваемыми. Прокуратура считает этих людей главными лицами, содействовавшими при доставке ЗРК "Бук" из РФ и использовании его в рамках военной операции с целью уничтожения самолета".

"Но почему нидерландское правительство не привлекает к ответственности украинское правительство за то, что оно не закрыло полностью воздушное пространство над зоной военного конфликта? - задался вопросом эксперт. - Почему в Нидерландах не проводят судебный процесс над людьми, которые отвечали за ситуацию в воздушном пространстве Украины в тот момент? Эти вопросы несколько раз поднимались в парламенте Нидерландов. С момента трагедии прошло шесть лет, но пока нет никаких подвижек. Никого не преследуют в уголовном порядке на Украине, и нидерландское правительство не выдвигает никаких обвинений во отношении официального Киева. Не играют ли здесь в политические игры?"