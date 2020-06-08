WP: экс-помощник Трампа опубликует мемуары, даже если Белый дом не даст на это одобрение

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон намерен опубликовать свои мемуары в конце июня, даже если Белый дом не даст на это одобрение. Об этом сообщила в воскресенье со ссылкой на источники газета The Washington Post.

По данным издания, Болтон уверен, что убрал из книги все данные, которые могут быть секретными. Как отмечает The Washington Post, эти мемуары будут представлять собой "самую детальную критику" со стороны бывшего чиновника, занимавшего столь высокий пост. Предполагается, что на 592 страницах книги Болтон, помимо прочего, затронет целый ряд вопросов, связанных с внешней политикой Соединенных Штатов, в том числе в отношении Украины, Венесуэлы, Ирана и КНДР.

Книга Болтона "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir) должна была выйти в марте, но затем публикация была отложена до мая. В конце апреля стало известно, что она перенесена на 23 июня.

Как пишет газета, Белый дом пока не дал официального согласия на выход книги, который члены администрации задерживали в связи с процессом ее проверки на наличие секретной информации. Президент страны Дональд Трамп, по данным издания, ранее заявлял, что Болтон не должен публиковать книгу до президентских выборов, которые пройдут в США 3 ноября.

Как сообщала в январе газета The New York Times, в тексте рукописи содержится информация о том, что Трамп в августе 2019 года якобы говорил Болтону, что хочет продолжать блокировать военную помощь Украине до тех пор, пока Киев не начнет расследование по делу бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера. Совет национальной безопасности (СНБ) 23 января направил адвокату Болтона Чарльзу Куперу из вашингтонской юридической фирмы Cooper and Kirk уведомление о том, что новая книга экс-помощника президента США по национальной безопасности содержит сведения, составляющие государственную тайну, и потому не может быть опубликована в ее нынешнем виде. Копия данного документа была предоставлена корреспонденту ТАСС в Вашингтоне представителем Белого дома.

Трамп отправил Джона Болтона в отставку в сентябре 2019 года. Американский лидер заявил, что тот совершал серьезные ошибки.