В Лондоне в ходе акции против расовой дискриминации пострадали более 30 полицейских

ТАСС, 8 июня. Более 30 офицеров лондонской полиции пострадали во время разгона в ночь на понедельник акции протеста против расовой дискриминации. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Скотленд-Ярда.

Как следует из опубликованного заявления, полицейские задержали в общей сложности 36 агрессивно настроенных манифестантов на улице Уайтхолл, на которой находятся ключевые правительственные ведомства. При этом, как отметили в полиции, демонстрация носила преимущественно мирный характер. Вместе с тем, "к утру сегодняшнего дня 35 офицеров сообщили о полученных травмах, двум из них потребовалась госпитализация", информировали в полиции.

6 июня в Лондоне в ходе аналогичной манифестации были задержаны 14 человек, а по итогам акции протеста 3 июня, когда некоторые демонстранты устроили потасовку с полицейскими у ворот закрытой для прохода улицы Даунинг-стрит, в полицейские участки были доставлены 13 человек.

Массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих штатах США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием, Флойд умер в больнице. Все четверо сотрудников полиции, участвовавших в задержании афроамериканца, уволены, им предъявлены обвинения. Вслед за США акции протеста против расовой дискриминации и полицейского произвола начались во многих странах.