Свидетелем обвинения по делу о крушении Boeing MH17 проходит бывший водитель Харченко

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 10 июня. /ТАСС/. Несколько бывших участников ополчения Донецкой народной республики, в том числе бывший водитель обвиняемого Леонида Харченко, проходят в качестве свидетелей обвинения по делу о крушении Boeing в Донбассе, которое рассматривает суд в Нидерландах. Об этом заявил на слушаниях в среду прокурор Тейс Бергер.

"Несколько бывших членов вооруженной группы обвиняемых, ДНР, стали свидетелями", - сказал он. Один из них, свидетель S07, заявил, что "в ДНР был одним из водителей и телохранителей Харченко", отметил Бергер.

Прокурор также перечислил еще несколько свидетелей обвинения, имена которых прокуратура пока держит в секрете. Так, свидетель S14 заявил, что служил в Главном разведывательном управлении ДНР, которое возглавлял Сергей Дубинский. Свидетель S21 заявил, что в ДНР он находился в подчинении Харченко и якобы участвовал в вывозе зенитного ракетного комплекса "Бук" в Российскую Федерацию вечером 17 июля 2014 года. Свидетель S29 рассказал о пребывании в ДНР, начиная с июня 2014 года, "среди прочего упомянув российского подполковника, <...> которым, предположительно, является обвиняемый Пулатов", а также "о транспортировке тяжелых вооружений, которые, по его наблюдениям, на регулярной основе поступали из Российской Федерации".

"Этот и прочие свидетели рассказали о своих наблюдениях во время пребывания в ДНР в 2014 году, в частности об обвиняемых. Мы также получили информацию от российского правительства, которая касается ролей обвиняемых, она приобщена к делу", - добавил Бергер. "Мы бы хотели, чтобы все обвиняемые прибыли и рассказали свою часть истории в этом уголовном процессе. Но случится ли это - вопрос", - заключил он.