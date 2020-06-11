В Сент-Поле демонстранты свалили с пьедестала статую Колумба

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /ТАСС/. Участники протестов в городе Сент-Пол (штат Миннесота) в среду свалили с постамента статую Христофора Колумба. Об этом сообщил местный филиал телеканала Fox News .

В числе протестующих были представители организаций, выступающих в защиту прав американских коренных народов. Статую мореплавателя, которая была установлена на площади у здания, где заседает законодательное собрание Миннесоты, обмотали веревками и свалили с пьедестала. Как видно на опубликованной записи, сотрудники полиции не пытались помешать демонстрантам.

Губернатор Миннесоты Тим Уолз, поддерживающий Демократическую партию, признал, что многие жители штата считают неоднозначной ту роль, которую сыграл Колумб. Вместе с тем Уолз призвал тех, кто добивается демонтажа статуй мореплавателя, следовать установленным законом процедурам.

В последние несколько лет в США продолжаются споры о роли Колумба в истории. Многие общественные организации заостряют внимание на том, что из-за действий мореплавателя в конечном счете пострадали коренные американские народы.

Дискуссии на тему ущемления прав различных меньшинств в США разгорелись с новой силой в свете смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота), который находится рядом с Сент-Полом. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании полицейских были уволены, в последующие дни им были предъявлены обвинения. После смерти Флойда в ряде штатов начались акции протеста против ущемления прав темнокожих, имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма.

В среду власти Бостона решили временно демонтировать статую Колумба после того, как она подверглась акту вандализма. В ночь на среду группа протестующих снесла статую мореплавателя в Ричмонде (штат Вирджиния). Она была сброшена в озеро.