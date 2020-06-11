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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

СМИ: демонстранты в штате Вирджиния снесли статую президента Конфедерации

Как передает телеканал WRIC, статуя была сброшена в находящееся поблизости озеро

ТАСС, 11 июня. Протестующие в Ричмонде (штат Вирджиния) снесли памятник единственному президенту Конфедеративных Штатов Америки Джефферсону Дэвису (1808-1889). Об этом сообщил в среду местный телеканал WRIC.

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По его данным, статуя была сброшена в находящееся поблизости озеро. На место происшествия прибыла полиция.

Конфедерация южных штатов существовала на территории современных США с 1861 по 1865 годы. Во время Гражданской войны солдаты рабовладельческого Юга сражались с северянами. Войну они проиграли, рабство было отменено, однако различная символика конфедератов, в том числе флаги и статуи, осталась в некоторых южных штатах, несмотря на протесты тех, кто считает ее расистской.

Ранее в среду этот же телеканал проинформировал, что группа демонстрантов в Ричмонде сбросила в озеро статую мореплавателя Христофора Колумба (1451-1506), которого представители коренных народов называют "колонизатором" и "убийцей".

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СШАБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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