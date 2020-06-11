Власти Пенсильвании проведут реформу полиции

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /ТАСС/. Власти штата Пенсильвания проведут реформу полиции на фоне протестов, вызванных смертью в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Соответствующее заявление опубликовал в четверг в Twitter губернатор Том Вулф.

"Я принимаю меры по проведению реформы полиции в Пенсильвании, - указал он. - Настало время признать, что наша система была построена на расизме".

"Мы должны исправить это, - подчеркнул Вулф. - Перемены начинаются немедленно". При этом он не пояснил, какие именно изменения будут приняты в отношении полицейского управления штата. Ранее власти ряда американских городов и штатов также заявили о намерении провести на фоне протестов реформу полиции на местном уровне.

Демократы Конгресса США в понедельник представили законопроект, направленный на проведение масштабной полицейской реформы в ответ на массовые протесты в стране. Инициатива, в частности, запрещает стражам порядка применять удушающие приемы, создает национальную базу данных по отслеживанию неправомерных действий со стороны полиции, а также запрещает в некоторых случаях выдавать ордер, позволяющий полицейским вламываться в дом без предупреждения. В рамках предлагаемой реформы повышается ответственность стражей порядка, в том числе за акты насилия и произвола по отношению к подозреваемым.

В среду пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Кейли Макинэни заявила, что американский лидер завершает процесс разработки предложений по реформированию полиции. По ее словам, предложения будут опубликованы в ближайшие дни. Она также добавила, что в них не будет идти речь о снижении уровня личной защиты и неприкосновенности полицейских.