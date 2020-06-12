Трамп заявил, что нельзя судить о всей полиции США по трагедии в Миннеаполисе

НЬЮ-ЙОРК, 12 июня. /ТАСС/. Четверо полицейских, задержавшие афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота), совершили позорный поступок, по которому нельзя судить о всей американской полиции. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News , отрывок которого был показан в четверг.

Он констатировал, что сотрудники полиции для того и проходят тщательную профессиональную подготовку, чтобы "поступать правильно" в критических ситуациях. "Эти восемь минут были не просто ужасны, они были позором", - отметил Трамп, имея в виду то, сколько времени один из полицейских Миннеаполиса проводил удушающий прием, после которого афроамериканец умер.

"Люди начинают задаваться вопросом, неужели вся полиция такая <...>. И люди начинают верить, что все полицейские такие. Это не так", - заявил президент США. "Большинство полицейских на самом деле являются хорошими людьми", - добавил он.

В понедельник Трамп заявил, что власти Соединенных Штатов не будут распускать полицию или сокращать ее финансирование. Призывы урезать финансирование полиции часто звучат во время протестов, проходящих в США в связи с гибелью в Миннеаполисе (штат Миннесота) 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения.

Демократы в Конгрессе США в понедельник представили законопроект, направленный на проведение масштабной полицейской реформы в ответ на массовые протесты в стране. Инициатива, в частности, запрещает стражам порядка применять удушающие приемы, создает национальную базу данных по отслеживанию неправомерных действий со стороны полиции, а также запрещает в некоторых случаях выдавать ордер, позволяющий полицейским вламываться в дом без предупреждения. В рамках предлагаемой реформы повышается ответственность стражей порядка, в том числе за акты насилия и произвола по отношению к подозреваемым.