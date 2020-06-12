Республиканцы выдвинут Трампа кандидатом в президенты США во Флориде

НЬЮ-ЙОРК, 12 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп объявит о том, что согласен на выдвижение кандидатом от республиканцев на предстоящих выборах главы государства, в городе Джексоннвилл (штат Флорида). Об этом говорится в заявлении председателя Национального комитета Республиканской партии (НКРП) Ронны Макдэниел, опубликованном в четверг в Twitter .

Трамп и Байден продолжают борьбу за Белый дом на фоне протестов

Сквозь призму выборов. Трамп и Байден продолжают борьбу за Белый дом на фоне протестов

Ранее ожидалось, что Трампа назовут кандидатом в президенты на Национальном съезде Республиканской партии, который пройдет 24-27 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). Власти этого штата из-за распространения нового коронавируса отказались гарантировать НКРП, что все мероприятия в рамках съезда получится провести.

Макдэниел не уточнила, когда именно будет объявлено о выдвижении Трампа кандидатом в президенты США от республиканцев. Она отметила, что Флорида "играет ключевое значение" с точки зрения исхода президентских выборов. Газета The Washington Post ранее сообщала, что некоторые мероприятия в рамках съезда республиканцев состоятся, как и планировалось, в Шарлотте.

Трамп уже получил достаточное число голосов делегатов партийного съезда для выдвижения кандидатом от республиканцев на президентских выборах.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.