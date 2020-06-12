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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

Трамп заявил, что его фразу о погромах в США неверно истолковали

Речь идет о посте президента США в Twitter, в котором он назвал участников беспорядков бандитами и предупредил, что "в случае любых сложностей" федеральные власти США возьмут ситуацию под свой контроль

НЬЮ-ЙОРК, 12 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что СМИ и общественность неправильно истолковали цитату, которую он употребил в отношении беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). С таким разъяснением Трамп выступил в интервью телеканалу Fox News, фрагмент которого был опубликован 12 июня.

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Речь идет о записи президента США, которую администрация сервиса микроблогов Twitter пометила как нарушающую запрет на оправдание насилия. Администрация социальной сети Facebook, напротив, не нашла в записи нарушений своего кодекса этики. В своем посте президент США назвал участников погромов бандитами и предупредил, что "в случае любых сложностей" федеральные власти США возьмут ситуацию под свой контроль. Он процитировал высказывание о том, что, "когда начинаются грабежи, начинается и стрельба".

Во время интервью темнокожая журналистка телеканала Хэррис Фолкнер попросила хозяина Белого дома внести ясность в ситуацию, так как СМИ, политики и общественность приписали эту цитату Уолтеру Хедли, который в 1967 году возглавлял полицию Майами (штат Флорида) и оправдывал жесткие методы подавления произошедших в тот год массовых волнений. Поэтому в этой фразе Трампа многие сейчас усмотрели неприкрытую угрозу расправ правоохранителей с участниками мирных акций протеста.

Президент США уточнил, что имел в виду совсем иное и позаимствовал цитату у одного из мэров Филадельфии (штат Пенсильвания) в 1970-х Фрэнка Риззо. "Когда происходят грабежи, то, вероятно, произойдет и стрельба. Это не угроза, это факт, потому что подобное случается", - сказал Трамп.

Американские СМИ уточнили, что этот мэр Филадельфии, действительно отличавшийся суровым характером, этих слов не произносил.

 

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СШАТрамп, ДональдБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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