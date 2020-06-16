Обвиненного в США в сговоре с целью кибератак Лисова депортируют в Россию

НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /ТАСС/. Россиянин Станислав Лисов, приговоренный в ноябре прошлого года федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк к четырем годам тюремного заключения по обвинению в сговоре с целью совершения хакерских атак, был во вторник доставлен в аэропорт для депортации в Россию, передает корреспондент ТАСС.

Станислав Лисов был доставлен из центра временного содержания лиц, подлежащих депортации, в штате Пенсильвания в нью-йоркский аэропорт имени Джона Кеннеди около 16:00 по времени восточного побережья США (23:00 мск). Его сопровождали два представителя иммиграционной службы США. За процессом депортации россиянина наблюдали сотрудники Генерального консульства России в Нью-Йорке.

"У меня с собой только российский паспорт, все остальное ждет дома, - сказал Лисов в беседе с корреспондентом ТАСС. - На родину возвращаюсь с радостью и трепетом в сердце, поэтому очень жду, когда самолет взлетит. Тогда уже точно буду свободен".

Как сообщил сопровождающий Станислава Лисова сотрудник иммиграционной службы США, "по правилам депортируемого доводят до самолета, следят, чтобы он прошел в салон, и ждут вылета". Станислав Лисов будет посажен на вывозной рейс "Аэрофлота", вылетающий в Москву в 19:20 по времени восточного побережья США (02:20 мск 17 июня).

Как сообщили корреспонденту ТАСС российские дипломаты, 10 июня Станислав Лисов был переведен из тюрьмы в штате Пенсильвания в центр для лиц, подлежащих депортации. Слушания о его депортации в связи с санитарными ограничениями, введенными для предотвращения пандемии коронавируса, прошли в режиме видеоконференции.

Лисов был арестован в Испании в январе 2017 года и экстрадирован в США в январе 2018 года. В феврале прошлого года он признал свою вину по одному из двух пунктов обвинения, который касается сговора с целью кибератак. Власти США обвинили Лисова в создании вредоносной программы NeverQuest для кражи банковских данных и личной информации. Первоначально ему могло грозить тюремное заключение продолжительностью до 35 лет.