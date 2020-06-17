Постпред Ирана отверг попытку принять в МАГАТЭ резолюцию о доступе к двум спорным объектам

ВЕНА, 17 июня. /ТАСС/. Попытка трех европейских стран принять на Совете управляющих Международного агентства по атомной энергии (СУ МАГАТЭ) резолюцию с требованием к Ирану предоставить доступ к двум объектам может навредить его сотрудничеству с агентством. Об этом заявил во вторник постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади в ответ на попытку трех европейских стран принять на СУ МАГАТЭ резолюцию с требованием предоставить доступ к двум объектам возможного хранения незаявленного ядерного материала.

Иранский дипломат заявил, что попытка внести такую резолюцию в Совет управляющих МАГАТЭ вызывает разочарование и она абсолютно контрпродуктивна на фоне широкого и конструктивного сотрудничества Ирана с международным агентством. Гариб Абади также назвал насмешкой над существующими международными нормами в области разоружения и ядерного нераспространения тот факт, что проект резолюции вносят государства, обладающие или разместившие на своей территории ядерное оружие, но при этом выражающие озабоченность вопросом гарантий в отношении Ирана. Поэтому он призвал три европейские страны не создавать трудности для ядерной сделки, если они не могут выполнять свои обязательства или спасти это соглашение.

Сделать все возможное во избежание кризиса

"Постпред Ирана в МАГАТЭ также призвал членов Совета [управляющих] проявлять мудрость и бдительность, избежать любых политических и поспешных мер, чтобы позволить продолжить существующее конструктивное сотрудничество между Ираном и агентством, - говорится в заявлении, которое распространило постпредство Ирана в Вене. - Естественно, если такая резолюция, которая явно соответствует целям США, будет принята, у Ирана не будет иного выбора, кроме как принять соответствующие меры, последствия которых придутся на покровителей таких политических и деструктивных подходов".

По словам иранского дипломата, представители Ирана и МАГАТЭ многократно проводили переговоры на эту тему, и Тегеран убежден, что каждый запрос агентства о доступе к объектам должен соответствовать Дополнительному протоколу, основываться на убедительных документах. Однако в данном случае запросы агентства основывались на утверждениях, выдвинутых Израилем. При этом МАГАТЭ предпринимало попытки предоставить информацию на основе коммерческих спутниковых снимков, которые не содержали убедительной причины, чтобы служить законной основой для таких запросов.

Иран рассматривает этот процесс в качестве предлога некоторых игроков вовлечь его в бесконечный процесс с агентством и повторно открыть уже закрытую страницу истории. "Прозрачное и масштабное сотрудничество Ирана с агентством является фактом, однако это не следует толковать так, что Иран будет удовлетворять каждую просьбу, основанную на сфабрикованных ложных утверждениях его врагов, поскольку ни одно другое государство также не сделало бы этого", - заключил постпред и рекомендовал МАГАТЭ и государствам-участникам сделать все возможное, чтобы избежать возникновения ненужного кризиса.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в понедельник на онлайн-заседании Совета управляющих агентства в очередной раз призвал Иран предоставить доступ к двум объектам возможного хранения незаявленного ядерного материала. По его словам, это негативно сказывается на способности агентства предоставить надежные гарантии отсутствия незаявленной ядерной деятельности на этих объектах в Иране. Он также констатировал, что МАГАТЭ не зафиксировало изменений в выполнении Ираном обязательств в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) после его заявления в январе о пятом шаге отклонения от реализации ядерного соглашения.