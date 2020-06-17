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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

В Альбукерке снесут памятник конкистадору, спровоцировавший протесты

Скульптура стала угрозой для общественной безопасности, заявил мэр города Тим Келлер

ТАСС, 17 июня. Мэр города Альбукерке (штат Нью-Мексико) Тим Келлер заявил, что памятник испанскому конкистадору Хуану де Оньяте (1550-1626), спровоцировавший протесты, в ходе которых один человек получил огнестрельное ранение, будет снесен. Об этом во вторник сообщила телекомпания CNN.

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"Стрельба прошлой ночью (ночь на 16 июня - прим. ТАСС) в исторической части города у статуи де Оньяте стала ужасающим и неприемлемым актом насилия, - приводит слова Келлера в ходе пресс-конференции CNN. - Прошлой ночью скульптура стала больше, чем символом, она стала угрозой для общественной безопасности, она будет демонтирована сегодня (16 июня - прим. ТАСС)".

По данным газеты The New York Times, акция протеста в Альбукерке, во время которой началась стрельба, была связана с памятником испанскому конкистадору Хуану де Оньяте. Протестующие требовали снести монумент. Полиция Альбукерке сообщила, что пострадавший в результате стрельбы находится в критическом, но стабильном состоянии. Полицейские задержали нескольких протестующих, которые, вероятно, причастны к инциденту и у которых при себе было огнестрельное оружие.

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СШАБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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