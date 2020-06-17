В ООН назвали убийство Флойда в США символом системного расизма

ЖЕНЕВА, 17 июня. /ТАСС/. Убийство в США афроамериканца Джорджа Флойда стало символом системного расизма, которому подвергаются миллионы людей африканского происхождения. Об этом заявила в среду в Женеве Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Отвечаем на главные вопросы о расизме в США

Black Lives Matter и системная дискриминация. Отвечаем на главные вопросы о расизме в США

Выступая на специальном заседании Совета ООН по правам человека (СПЧ), посвященном проблеме расовой дискриминации и полицейского насилия, она отметила: "Этот акт беспричинной жестокости (убийство Флойда - прим. ТАСС) стал символом системного расизма, который наносит вред миллионам людей африканского происхождения, причиняя повсеместный, ежедневный, на протяжении жизни, от поколения к поколению и нередко летальный ущерб".

Специальное заседание СПЧ по проблеме расовой дискриминации, инициатором которого выступила группа африканских стран, началось с минуты молчания по жертвам насилия.