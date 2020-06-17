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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

В ООН назвали убийство Флойда в США символом системного расизма

Специальное заседание СПЧ по проблеме расовой дискриминации, инициатором которого выступила группа африканских стран, началось с минуты молчания по жертвам насилия
Штаб-квартира ООН EPA/MATT CAMPBELL
Описание
Штаб-квартира ООН
© EPA/MATT CAMPBELL

ЖЕНЕВА, 17 июня. /ТАСС/. Убийство в США афроамериканца Джорджа Флойда стало символом системного расизма, которому подвергаются миллионы людей африканского происхождения. Об этом заявила в среду в Женеве Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

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Выступая на специальном заседании Совета ООН по правам человека (СПЧ), посвященном проблеме расовой дискриминации и полицейского насилия, она отметила: "Этот акт беспричинной жестокости (убийство Флойда - прим. ТАСС) стал символом системного расизма, который наносит вред миллионам людей африканского происхождения, причиняя повсеместный, ежедневный, на протяжении жизни, от поколения к поколению и нередко летальный ущерб".

Специальное заседание СПЧ по проблеме расовой дискриминации, инициатором которого выступила группа африканских стран, началось с минуты молчания по жертвам насилия.

Теги
СШАБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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