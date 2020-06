Экс-помощник президента США заявил, что Трамп не умеет заключать сделки по безопасности

НЬЮ-ЙОРК, 18 июня. /ТАСС/. Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон усомнился в том, что американский лидер Дональд Трамп интересуется вопросами международной безопасности и имеет опыт в заключении договоров в этой области. Соответствующее заявление он сделал в интервью телекомпании ABC, фрагмент которого был опубликован в среду на фоне ожидаемого выхода в свет 23 июня его книги "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir).

"Вполне возможно, что президент [Трамп] хорошо проводит сделки, когда речь идет о недвижимости на Манхэттене, - подчеркнул Болтон. - Но проведение сделок о сокращении стратегических вооружений, по множеству других вопросов, касающихся международной безопасности, - это крайне далекая от его жизненного опыта вещь". "Когда вы сталкиваетесь с кем-либо вроде [президента РФ Владимира] Путина, делом жизни которого стало определение стратегического положения России в мире, то в сопоставлении с Дональдом Трампом, которому не нравится читать об этом и углубляться в эти вопросы, Америка оказывается в крайне тяжелом положении", - полагает Болтон.

Отвечая на вопрос ведущей о том, как он охарактеризовал бы отношения российского и американского лидеров, Болтон сказал: "Я считаю, что Путин умный и жесткий. Мне кажется, он понимает, что [в лице Трампа] у него нет серьезного соперника. Не думаю, что он беспокоится по поводу Дональда Трампа".

Во вторник Министерство юстиции США, выполняющее также функции генеральной прокуратуры, подало в суд на Болтона в связи с готовящейся публикацией его мемуаров. Власти США вменяют Болтону в вину нарушение обязательств о неразглашении сведений, составляющих государственную тайну, которые тот взял на себя, став помощником главы государства.

Труд Болтона должен был увидеть свет в марте, однако его публикацию отложили сначала до мая, а потом до 23 июня. Совет национальной безопасности Белого дома 23 января направил адвокату экс-помощника Трампа Чарльзу Куперу уведомление о том, что книга содержит сведения, составляющие гостайну, а потому не может быть напечатана в ее нынешнем виде. Критики же считают, что Белый дом старается не допустить выхода полного текста мемуаров, чтобы предотвратить подрыв позиций президента в преддверии предстоящих в ноябре выборов. Трамп намерен добиваться на них переизбрания на пост главы государства. Он объявил о назначении Болтона своим помощником по нацбезопасности в марте 2018 года, а уже через 18 месяцев отправил его в отставку.