Трамп назвал написавшего мемуары Болтона "дураком, стремившимся устроить войну"

ТАСС, 18 июня. Мемуары Джона Болтона, бывшего помощника по национальной безопасности президента США, состоят из лжи и выдуманных историй, а их автор хотел только одного - устроить войну. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп, комментируя предстоящую публикацию книги своего бывшего подчиненного.

"Книга этого ненормального Джона Болтона "чрезвычайно скучна" (цитата по The New York Times) и состоит из лжи и выдуманных историй. Пока я не уволил его, он говорил обо мне в печати только хорошее. Обиженный скучный дурак, который хотел только одного - устроить войну. Ничего не понимал, подвергался остракизму и был с радостью мной уволен. Что за болван!" - написал американский президент в четверг в своем Twitter.

В среду ведущие американские СМИ, в том числе газеты The Washington Post, The New York Times и The Wall Street Journal, привели ряд выдержек из книги Болтона, которая называется "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir). Полностью она должна быть опубликована 23 июня. В книге Болтон, в частности, утверждает, что Трамп в 2019 году просил председателя КНР Си Цзиньпина помочь ему с переизбранием на пост президента США. Ранее Министерство юстиции США подало в суд на Болтона в связи с готовящейся публикацией. Власти вменяют автору в вину нарушение обязательств, которые тот взял на себя, став помощником президента, а именно раскрытие секретной информации.

Трамп объявил о назначении Болтона своим помощником по нацбезопасности в марте 2018 года, а через 18 месяцев отправил его в отставку.