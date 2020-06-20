В КНДР начали печатать пропагандистские листовки для распространения в Южной Корее

ТОКИО, 20 июня. /ТАСС/. Власти КНДР начали кампанию по печати пропагандистских листовок, которые впоследствии будут распространены в Республике Корея в свете ухудшения отношений двух стран. Об этом в субботу сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Издательские учреждения печатают листовки, которые нанесут беспорядочные удары по южнокорейским властям, игравшим с надеждами и ожиданиями наших соотечественников, заложенными в межкорейское соглашение [о разрядке военной напряженности в приграничных районах]. Разозленные люди по всей стране активно готовятся к массовому распространению листовок, чтобы осыпать ими тех в Южной Корее, кто лишен даже элементарной морали", - говорится в сообщении.

В публикации также подчеркивается, что "студенты университетов готовятся приступить к распространению листовок, как только доступ в приграничные районы севера и юга будет открыт согласно соответствующим процедурам".

КНДР во вторник взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне, заявив, что это ответ на распространение пропагандистских листовок южнокорейскими активистами. Напряженность в отношениях Севера и Юга усилилась еще больше после того, как Генштаб КНДР объявил о планах разместить в районах Кымгансан и Кэсон подразделения Корейской народной армии, восстановить свернутые ранее по договоренности с Сеулом посты охраны в наиболее опасных районах демилитаризованной зоны, а также возобновить все виды военных учений вблизи границы с Югом.