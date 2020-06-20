NBC: в Вашингтоне протестующие снесли памятник конфедерату Альберту Пайку

ТАСС, 20 июня. Протестующие в Вашингтоне в ночь на субботу снесли статую генерала армии Конфедерации Альберта Пайка и подожгли ее. Об этом сообщил телеканал NBC .

Протестующие собрались вокруг статуи конфедерата, которая была установлена неподалеку от штаб-квартиры полиции, и с помощью наброшенных веревок снесли ее. После того, как статуя оказалась на земле, участники протеста облили ее горючей жидкостью и подожгли. Как отмечает телеканал, полицейские, прибывшие на место происшествия, не предприняли никаких действий в отношении нарушителей порядка.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп раскритиковал работу полиции Вашингтона, обвинив полицейских в бездействии при сносе памятника. "Полиция Вашингтона не делает свою работу - они просто смотрели, как статую сносили и поджигали. Эти люди [поджигатели] должны быть немедленно арестованы, - написал глава Белого дома на своей странице в Twitter, упомянув в сообщении мэра столицы Мюриэл Боузер. - Позор для нашей страны!"

По данным NBC, статуя Альберта Пайка является единственным установленным в столице США памятником военачальникам Конфедерации. Всего в городской агломерации Вашингтона находится 19 статуй конфедератов.