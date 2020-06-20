Помпео осудил решение СПЧ ООН подготовить доклад в связи с убийством Флойда

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео раскритиковал решение Совета по правам человека ООН (СПЧ) принять резолюцию, осуждающую проявления системного расизма в связи с убийством в США афроамериканца Джорджа Флойда. Соответствующее заявление распространила в субботу пресс-служба Госдепартамента.

"Вчерашнее решение Совета проголосовать по резолюции, касающейся обеспечения порядка и расовых вопросов в США, говорит о том, что он опустился до нового уровня", - убежден Помпео.

Он утверждает, что происходящее в США после "трагической смерти Джорджа Флойда" является "признаком силы и зрелости [американской] демократии". "К сожалению, Совет в очередной раз подтвердил, что наше решение покинуть его в 2018 году было мудрым", - добавил глава американской дипломатии.

"Если бы Совет был честным, он бы признал силу американской демократии и призвал бы авторитарные режимы по всему миру воспроизводить у себя модель американской демократии", - считает госсекретарь.

Резолюция СПЧ ООН

Ранее СПЧ ООН обратился к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет с просьбой о "подготовке доклада о системном расизме, нарушениях международного права в области прав человека в отношении африканцев и людей африканского происхождения органами обеспечения порядка, особенно в связи с инцидентами, которые привели к смерти Джорджа Флойда и других африканцев и людей африканского происхождения".

С инициативой принятия в СПЧ резолюции о системном расизме выступили африканские страны. Первоначально внесенный ими проект резолюции предусматривал создание международной независимой комиссии по расследованию расизма и жестоких действий полиции в США и других странах. Однако в процессе консультаций делегаций проект претерпел изменения, и этот пункт не вошел в окончательный текст резолюции.

43-я сессия СПЧ проходит в Женеве с 15 по 22 июня. Она возобновила работу после трехмесячного перерыва, вызванного пандемией коронавируса. США вышли из СПЧ в 2018 году. Ранее Вашингтон неоднократно выступал с критикой в отношении Совета. Американские власти, в частности, обвиняли этот орган в предвзятости по отношению к США и Израилю.