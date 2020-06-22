Болтон заявил, что у Трампа нет долгосрочной стратегии по отношениям с Россией и КНР

ТАСС, 22 июня. Президент США Дональд Трамп не имеет стратегического видения отношений с Россией и Китаем. Такое мнение выразил в интервью газете The Daily Telegraph, опубликованном в воскресенье, бывший помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

"[У Трампа] нет долгосрочной стратегии по [отношениям с] Россией и Китаем", - сказал Болтон.

Он также указал на обострение в отношениях между КНДР и Республикой Корея, выразившееся в уничтожении Пхеньяном межкорейского офиса связи в Кэсоне. Экс-чиновник заявил, что "именно в таких вопросах более очевидным становится недостаток компетенции у Трампа".

Кроме того, Болтон подверг критике подход американского президента к сдерживанию Ирана. Ядерную сделку в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) он охарактеризовал как бесперспективную, отметив, что "она [сделка] никогда не оживет".

Книга Болтона

Во вторник Министерство юстиции США, выполняющее также функции генеральной прокуратуры, подало в суд на Болтона в связи с готовящейся публикацией его книги "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir). Власти вменяют Болтону в вину нарушение обязательств о неразглашении сведений, составляющих государственную тайну, которые тот взял на себя, став помощником президента. Федеральный суд столичного округа Колумбия отклонил иск Минюста, отметив, что экземпляры книги уже напечатаны и отправлены на склады как в США, так и в других странах, они также попали в руки прессы. Судья признал при этом, что бывший помощник американского лидера "поставил под удар национальную безопасность Соединенных Штатов" и может в результате понести "административную (и потенциально уголовную) ответственность".

Труд Болтона должен был увидеть свет в марте, однако его публикацию отложили сначала до мая, а потом до 23 июня. Совет национальной безопасности Белого дома 23 января направил адвокату экс-помощника Трампа Чарльзу Куперу уведомление о том, что книга содержит сведения, составляющие гостайну, а потому не может быть напечатана в ее нынешнем виде. Критики же считают, что Белый дом старается не допустить выхода полного текста мемуаров, чтобы не подорвать позиции президента в преддверии предстоящих в ноябре выборов. Трамп намерен добиваться на них переизбрания.

Он объявил о назначении Болтона своим помощником по нацбезопасности в марте 2018 года, а уже через 18 месяцев отправил его в отставку.