Сеул обвинил Болтона в искажении и раскрытии чувствительных деталей переговоров с США

СЕУЛ, 22 июня. /ТАСС/. Значительная часть воспоминаний бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона об американо-южнокорейских переговорах искажена. Об этом говорится в распространенном в понедельник в Сеуле заявлении директора президентского офиса по национальной безопасности Республики Корея Чон Ый Ёна.

В документе отмечается, что описанные Болтоном в готовящихся к публикации мемуарах события, связанные с подготовкой встреч лидеров двух стран на высшем уровне, "отражают его точку зрения, а не реальные факты".

Чон Ый Ён также обвинил Болтона в подрыве доверия между правительствами США и Южной Кореи, поскольку он без согласования с Сеулом в своей книге раскрывает некоторые чувствительные подробности о дипломатических консультациях двух стран.

В заявлении отмечается, что позиция Южной Кореи по этому поводу доведена до сведения американской стороны в воскресенье.

Болтон был отправлен в отставку с поста помощника по национальной безопасности в сентябре прошлого года. Его мемуары, содержащие весьма негативные оценки, должны были выйти в свет в марте, однако затем их публикация была отложена до мая. В конце апреля стало известно, что книга должна выйти 23 июня. Издательство Simon and Schuster в минувшую пятницу опубликовало предисловие к книге, согласно которому Болтон, в частности, сравнивает подход хозяина Белого дома к внешней политике со сделками с недвижимостью, что ведет к ослаблению позиций США.

Трамп объявил о назначении Болтона своим помощником по нацбезопасности в марте 2018 года, а через 18 месяцев отправил его в отставку.