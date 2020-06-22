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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

Украина может обратиться в международные суды из-за сбитого Ираном лайнера

По словам президента страны Владимира Зеленского, Тегеран не только не возвращает Киеву "черные ящики", но и не выполняет другие обещания
На месте крушения Boeing-737 компании "Международные авиалинии Украины", 8 января 2020 года EPA-EFE/ABEDIN TAHERKENAREH
Описание
На месте крушения Boeing-737 компании "Международные авиалинии Украины", 8 января 2020 года
© EPA-EFE/ABEDIN TAHERKENAREH

ТАСС, 22 июня. Киев обратится в международные судебные структуры, если Иран не будет сотрудничать в расследовании гибели сбитого в январе украинского Boeing и урегулировании других вопросов двусторонних отношений, связанных с катастрофой. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадской газете The Globe and Mail.

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"Я надеюсь, что мы сможем, в конце концов, рассчитывать на такую политику со стороны иранского правительства, которая будет ориентирована на результат, - сказал он. - Дело не только в том, что они не возвращают нам "черные ящики", но и в других данных ими обещаниях. Они должны официально извиниться, они должны выплатить достойные компенсации, сделать то, что они обещали. Если этого не случится, у нас не останется выбора - мы обратимся в международные суды, и Иран об этой нашей позиции знает".

Зеленский не уточнил, в какую именно международную судебную инстанцию намерена обратиться Украина. Он также отметил, что пока Иран объясняет промедление с выполнением обещаний последствиями пандемии коронавируса, однако "эту проблему нельзя откладывать бесконечно, потому что мы уже и так достаточно долго ждем".

Теги
УкраинаИранЗеленский, Владимир АлександровичКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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