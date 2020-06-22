Украина может обратиться в международные суды из-за сбитого Ираном лайнера

ТАСС, 22 июня. Киев обратится в международные судебные структуры, если Иран не будет сотрудничать в расследовании гибели сбитого в январе украинского Boeing и урегулировании других вопросов двусторонних отношений, связанных с катастрофой. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадской газете The Globe and Mail .

"Я надеюсь, что мы сможем, в конце концов, рассчитывать на такую политику со стороны иранского правительства, которая будет ориентирована на результат, - сказал он. - Дело не только в том, что они не возвращают нам "черные ящики", но и в других данных ими обещаниях. Они должны официально извиниться, они должны выплатить достойные компенсации, сделать то, что они обещали. Если этого не случится, у нас не останется выбора - мы обратимся в международные суды, и Иран об этой нашей позиции знает".

Зеленский не уточнил, в какую именно международную судебную инстанцию намерена обратиться Украина. Он также отметил, что пока Иран объясняет промедление с выполнением обещаний последствиями пандемии коронавируса, однако "эту проблему нельзя откладывать бесконечно, потому что мы уже и так достаточно долго ждем".