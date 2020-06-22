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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

МИД Канады: Иран готов рассмотреть вопрос компенсаций за сбитый Boeing

Тегеран отправит бортовые самописцы украинского самолета во Францию, сообщила пресс-служба ведомства по итогам переговоров главы МИД Канады Франсуа-Филиппа Шампаня и главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа

ОТТАВА, 22 июня. /ТАСС/. Иран отправит бортовые самописцы украинского самолета, сбитого по ошибке иранскими военными в январе близ Тегерана, во Францию и готов рассмотреть вопрос выплаты компенсаций. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба канадского МИД по итогам телефонных переговоров министра иностранных дел Канады Франсуа-Филиппа Шампаня и главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.

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"Министр Зариф пообещал, что Иран без дальнейшего промедления отправит бортовые самописцы во Францию для проведения анализа, - говорится в заявлении. - Он также согласился начать переговоры о компенсациях и предоставить новую информацию Канаде и другим странам в ходе следующей встречи специальной международной группы по координации и реагированию".

Шампань также заявил, что Канада требует от Ирана абсолютной прозрачности в расследовании этой катастрофы.

Теги
КанадаИранЗариф, Мохаммад ДжавадШампань, Франсуа-ФилиппКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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