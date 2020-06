Болтон: Ким Чен Ын не хотел заключать с США ядерную сделку, которая бы навредила Трампу

ТАСС, 23 июня. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын на встрече с президентом США Дональдом Трампом в феврале 2019 года в Ханое при обсуждении ядерной сделки заявил, что не заинтересован в подписании соглашения, которое могло бы нанести политический ущерб американскому лидеру. Об этом говорится в поступившей во вторник в продажу книге экс-помощника главы Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона.

Согласно его мемуарам, Трамп говорил Ким Чен Ыну, что он открыт для отмены введенных ООН санкций против КНДР, однако Пхеньян должен отказаться от ядерного оружия. Как указал Болтон, северокорейский лидер в свою очередь ничего не мог предложить кроме ликвидации ядерного центра Йонбён.

"Трамп решительно заявил, что в случае принятия предложения Ким Чен Ына политический эффект от данного шага в США будет огромен и он может проиграть выборы. Ким Чен Ын быстро отреагировал, что он не хочет, чтобы Трамп делал нечто, что может навредить ему в политическом плане", - заявил Болтон в книге под названием "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir).

Первый в истории саммит США и КНДР состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре. В ходе него Ким Чен Ын и Трамп подписали итоговую совместную декларацию. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Однако второй саммит КНДР и США в Ханое закончился безрезультатно.

Лидеры двух государств провели также короткую встречу в пограничном пункте Пханмунджом на границе Республики Корея и КНДР 30 июня 2019 года и договорились возобновить переговоры на рабочем уровне, но последующая встреча рабочих групп в Стокгольме не принесла результатов.