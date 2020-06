Болтон: Трамп угрожал ударом по Сирии, если Асад не вернет удерживаемых американцев

ТАСС, 23 июня. Президент США Дональд Трамп заявлял, что готов "чертовски сильно" ударить по Сирии в начале 2019 года, если Дамаск немедленно не освободит задержанных американцев. Об этом говорится в книге мемуаров экс-помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir), которая выходит в продажу во вторник.

"Переговоры относительно нашей роли в Сирии усложнялись постоянным желанием Трампа позвонить [президенту Сирии Башару] Асаду по вопросу американских заложников, хотя я и [госсекретарь Майкл] Помпео считали это нежелательным. К счастью, Сирия спасла Трампа от самого себя, отказавшись даже разговаривать с Помпео об этом. Трамп сердито ответил: "Передайте им, что мы нанесем сильный удар, если они не вернут заложников, мы нанесем чертовски сильный удар. Мы хотим, чтобы заложники были возвращены через неделю, или они никогда не забудут нашего удара". Но по крайней мере вопрос о телефонном разговоре Трампа с Асадом был снят. Что касается слов об ударе по Сирии, мы ничего делать не стали", - рассказал экс-помощник.

Болтон отметил, что в тот момент обсуждались детали объявленного ранее вывода американских войск из Сирии, что Трамп требовал сделать как можно скорее. При этом, согласно мемуарам, американский президент в то же время требовал от военных "уничтожить ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство" - прим. ТАСС) за две недели". Трамп соглашался с необходимостью обеспечить безопасность курдов, которые в результате выхода США попадали под удар Турции, однако требовал "не втягиваться в гражданскую войну". "Мы не хотим участвовать в гражданской войне. Они [турки и курды] - естественные враги. Турки и курды воюют много лет. Мы не втягиваемся в гражданскую войну, а добиваем ИГ", - приводит бывший помощник президента США по нацбезопасности слова Трампа.

Сирия с Асадом

Болтон констатирует, что сам придерживался похожих взглядов относительно нежелательности прямого участия США в сирийском конфликте и не собирался добиваться победы сирийской оппозиции и свержения Асада. "В последующих дебатах относительно дальнейшего использования оружия массового уничтожения в Сирии важным был вопрос, требуется ли для этого большее военное участие США в сирийской гражданской войне. Ответ на него был отрицательным. Наши жизненные интересы относительно предотвращения использования химического оружия могли быть достигнуты без свержения Асада", - отметил Болтон в рассказе о реакции Белого дома на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийском городе Дума в апреле 2018 года.

При этом Болтон последовательно проводит мысль о том, что Трамп всеми силами добивался скорейшего вывода американских войск из Сирии, чтобы "выполнить обещание, данное во время избирательной кампании", раз ИГ уже разгромлена. Сам же бывший помощник хозяина Белого дома по национальной безопасности считал, что главной задачей США в Сирии была борьба с Ираном, и потому на протяжении своего пребывания в должности он последовательно отстаивал сохранение американского военного присутствия в зоне Эт-Танф, что позволяло контролировать пути переброски иранского снабжения и сил с территории Ирака.

По информации The Washington Post, в Сирии с начала конфликта в 2011 году были задержаны более десятка американцев, в основном имеющих в том числе сирийское гражданство. Также в Сирии остается задержанный в 2012 году американский журналист Остин Райс.