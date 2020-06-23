{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Финляндию на параде Победы в Москве представит посол в России

Парад Победы пройдет 24 июня

ХЕЛЬСИНКИ, 23 июня. /ТАСС/. Финляндию на параде Победы в Москве в среду представит посол страны в России Микко Хаутала. Об этом сообщила во вторник пресс-служба финского МИД.

На эту тему
75 лет Победы: каким будет праздничный парад в этом году

"Финляндию на параде Победы будет представлять посол Финляндии господин Микко Хаутала", - говорится в сообщении.

Парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в этом году был перенесен с 9 мая на более поздний срок в связи с пандемией. 26 мая президент РФ Владимир Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня. В этот же день в 1945 году состоялся исторический Парад победителей. В этот же день в городах пройдут праздничные салюты.

Теги
ФинляндияРоссия75-летие Победы
Пандемия коронавируса нового типа
Джонсон объявил, что третий этап ослабления карантина в Великобритании начнется 4 июля
Власти, в частности, разрешат возобновить работу гостиницам, ресторанам и пабам
Читать полностью