Финляндию на параде Победы в Москве представит посол в России

ХЕЛЬСИНКИ, 23 июня. /ТАСС/. Финляндию на параде Победы в Москве в среду представит посол страны в России Микко Хаутала. Об этом сообщила во вторник пресс-служба финского МИД.

каким будет праздничный парад в этом году

75 лет Победы: каким будет праздничный парад в этом году

"Финляндию на параде Победы будет представлять посол Финляндии господин Микко Хаутала", - говорится в сообщении.

Парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в этом году был перенесен с 9 мая на более поздний срок в связи с пандемией. 26 мая президент РФ Владимир Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня. В этот же день в 1945 году состоялся исторический Парад победителей. В этот же день в городах пройдут праздничные салюты.