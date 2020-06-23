Болтон считает, что пандемия указала на уязвимость Америки к биологической атаке

Его попросили рассказать о своих опасениях в случае возможного переизбрания американского лидера Дональда Трампа на второй срок. "Если реакция Трампа на пандемию и доказала что-либо тому, кто планирует заполучить потенциал биологического оружия, так это то, что он [президент] не может реагировать на нее систематическим образом. Каким бы ни был источник этой пандемии, это дорожная карта для людей, которые контролируют биологическое оружие или стремятся к биологическому оружию, что может произойти", - ответил Болтон.

Он также назвал "весьма сомнительным" то, что Трамп оставит США в НАТО, если одержит победу на ноябрьских выборах. "Я не против вывести 9 тыс., 10 тыс. военнослужащих из Германии, если мы собираемся перевести их в Польшу или в другое место. Но он не поэтому возвращает этих военнослужащих домой. Моей первой реакцией [на объявление Трампа о сокращении американского контингента в ФРГ] было то, что это начало конца", - отметил экс-помощник президента. В связи с этим, продолжил он, "альянсы с Японией, Южной Кореей, Австралией под знаком вопроса на данный момент". "Если вы верите, что [остальной] мир [где-то] далеко, то зачем вообще эти альянсы?" - добавил Болтон.

Кроме того, по его мнению, в случае переизбрания Трампа в США начнется "коррупция в рамках судебной системы, использование полномочий федерального правительства против людей, которые с ним не согласны", "деградация строгих конституционных норм, что будет все труднее и труднее исправить".

Все записи уничтожены

Болтон также отреагировал на слова госсекретаря Майкла Помпео, который назвал его предателем за поступившую во вторник в продажу книгу "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома". "Я думаю, что было много случаев в отношении Северной Кореи, Ирана и Афганистана, особенно Северной Кореи и Афганистана, где Помпео просто отказался от попыток дать хороший совет. Я не могу понять, почему он позволил себя поставить на эту роль. Но он явно это сделал. И он гордится этим. Это его суждение, и ему придется смириться с этим", - считает Болтон.

Экс-помощник президента рассказал, что уничтожил все свои записи, которые он делал во время работы в Белом доме. "Я делал много записей. Записи, как я говорил в своем интервью перед тем, как покинуть Белый дом, были уничтожены еще во время моего пребывания [в Белом доме]", - отметил он. При этом Болтон не стал говорить, как в таком случае он написал по памяти книгу объемом в 551 страницу с подробно прописанными диалогами и событиями. "Я не собираюсь вдаваться в описание того, как я это написал или что-то в этом роде", - заключил экс-советник президента.

Как отмечает Axios, никогда прежде в истории США бывший помощник главы государства по национальной безопасности не давал таких оценок деятельности президента, при котором он работал чуть более года, в то время как этот американский лидер оставался на своем посту.