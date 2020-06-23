Трамп заявил, что не допустит создание протестующими "автономной зоны" в Вашингтоне

"В Вашингтоне, округе Колумбия, никогда не будет "автономной зоны", пока я ваш президент. Если они попытаются, в ответ будет применена серьезная сила", - написал глава Белого дома во вторник в своем Twitter.

В понедельник вечером полиция в Вашингтоне применила перцовый газ для разгона протестующих, пытавшихся снести памятник седьмому президенту США Эндрю Джексону (1767-1845). Демонстранты накинули веревки на статую, расположенную на площади Лафайет-сквер перед Белым домом, и принялись раскачивать ее. Полицейские вмешались в ситуацию и начали возводить ограждения вокруг памятника. В результате полицейским удалось оттеснить протестующих. Некоторые демонстранты были задержаны.

Как сообщала газета The Washington Post, протестующие нанесли краской на колонны расположенной там же церкви Святого Иоанна буквы BHAZ, что расшифровывается, как Black House Autonomous Zone ("Автономная зона черного дома"). Надпись была отсылкой к происходящему в Сиэтле, где демонстранты ранее объявили один из центральных районов города "автономной зоной".

Комментируя беспорядки, Трамп заявил, что разрешил "федеральному правительству арестовывать всех, кто занимается вандализмом и разрушает памятники, статуи и другую федеральную собственность в США", и применять к ним наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

"Автономная зона" в Сиэтле

Ранее в Сиэтле (штат Вашингтон) участники демонстраций объявили один из центральных районов города "автономной зоной". Местные власти приняли решение для снижения напряженности вывести полицейских из полицейского участка, который находится в этом районе. Демонстранты заняли это здание. Некоторые из протестующих требуют расформировать полицию города, а также прекратить ущемление прав темнокожих.

Трамп неоднократно называл участников беспорядков в Сиэтле анархистами и террористами. Он также критиковал мэра Сиэтла Дженни Деркан и губернатора штата Вашингтон Джея Инсли за бездействие. 11 июня в интервью телеканалу Fox News глава Белого дома заявил, что восстановить порядок в Сиэтле можно только с привлечением Национальной гвардии США.