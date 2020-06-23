МИД Египта: Каир не позволит террористам и ополченцам взять контроль на Ливией

КАИР, 23 июня. /ТАСС/. Египет примет все необходимые меры противодействия, чтобы Ливия не попала под контроль террористических групп и вооруженных формирований ополченцев. Об этом заявил во вторник глава МИД АРЕ Самех Шукри, выступая на прошедшем в формате видеоконференции экстренном заседании Лиги арабских государств (ЛАГ) по Ливии, сообщает его пресс-служба.

"Египет всегда предостерегал об опасности распространения терроризма в Ливии, не терпел и не потерпит терроризма и его пособников, примет все меры, чтобы не дать братской Ливии и ее благородным сыновьям оказаться под властью террористических группировок и вооруженных формирований ополченцев", - сказал он.

Министр также предупредил о "последствиях продолжающегося иностранного вмешательства с целью поддержки этих группировок и ополченцев", а также о переброске иностранных наемников и террористов из Сирии в Ливию. "Все это подрывает внутреннюю стабильность Ливии и представляет серьезную угрозу для национальной безопасности арабских государств, требующую от них единства, чтобы положить конец этой практике, дестабилизирующей как регион, так и остальной мир".

По итогам внеочередного заседания, проведенного по просьбе Каира, главы МИД ЛАГ, в частности, призвали ООН содействовать выводу иностранных наемников из Ливии. В коммюнике межарабского сообщества содержится призыв к ООН "приложить усилия для объединения военных и силовых структур в Ливии в целях политического урегулирования, расформирования и разоружения формирований ополченцев". Министры подтвердили "приверженность единству, суверенитету и территориальной целостности Ливии, стабильности и благополучию ее народа и его демократического будущего", указав на важность восстановления национальных институтов ливийского государства и неприятие любой иностранной военной интервенции и внешнего вмешательства, что "способствует внедрению в Ливию экстремистов из-за рубежа и нарушает международное эмбарго на поставки оружия".

В ЛАГ также приветствовали все международные инициативы и усилия, нацеленные на прекращение военных операций, в первую очередь Каирскую декларацию от 6 июня, которая направлена на возобновление переговорного процесса между сторонами.

Между тем, заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) Ливии Фаиза Сарраджа, которое изначально было категорически против проведения инициированной Египтом министерской встречи, объявило о понижении уровня своего представительства в Лиге, обвинив панарабскую организацию в "двойных стандартах".