В штате Кентукки уволили полицейского после резонансной смерти афроамериканки

НЬЮ-ЙОРК, 24 июня. /ТАСС/. Один из трех полицейских американского города Луисвилла (штат Кентукки), участвовавших в марте в перестрелке, при которой погибла афроамериканка Брионна Тейлор, уволен. Об этом сообщило во вторник управление городской полиции, разместившее в Twitter уведомление, адресованное своему сотруднику Бретту Хэнкинсону.

"Настоящим сообщается, что ваша работа в управлении полиции Луисвилла прекращена с сегодняшнего дня. Данное решение основано на изучении отчета о расследовании, которое было начато 13 марта 2020 года, и на результатах встреч, проведенных до этой даты", - говорится в документе, подписанном шефом городской полиции Робертом Шредером и мэром Грегом Фишером.

Случай, о котором идет речь, произошел 13 марта. Три стража порядка, в том числе Бретт Хэнкинсон, вошли в квартиру, где, как они полагали, хранят наркотики. В ней находилась Тейлор и ее друг. Последний вступил в перестрелку с полицейскими. Во время нее Тейлор, которая в это время спала, была убита. Данный случай привлек большое внимание СМИ и правозащитных организаций.

В США в последние недели уделяют особое внимание нарушениям в работе полиции. Поводом для этого стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Стражи порядка использовали при его задержании 25 мая удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице.

После смерти Флойда в ряде штатов начались акции протеста против ущемления прав темнокожих, имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма.