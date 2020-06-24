В Китае заявили, что ответственность за столкновение на границе лежит на Индии

ПЕКИН, 24 июня. /ТАСС/. Ответственность за столкновения на границе Китая и Индии в долине реки Галван полностью лежит на индийской стороне. Об этом в четверг на брифинге заявил официальный представитель Министерства обороны КНР, старший полковник У Цянь.

"Инцидент произошел полностью из-за нарушения индийской стороной консенсуса, односторонней провокации. Он произошел на китайской стороне от признаваемой обеими сторонами линии фактического контроля. Ответственность полностью лежит на индийской стороне", - сказал У Цянь.