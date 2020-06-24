В МИД Китая назвали конфликт на границе результатом "авантюры" ВС Индии

ПЕКИН, 24 июня. /ТАСС/. Военнослужащие Индии в районе китайско-индийской границы "пошли на авантюру", которая и лежит в основе двустороннего конфликта. Так охарактеризовал в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь суть недавних столкновений.

В чем корни конфликта на границе Индии и Китая

Вместо оружия — камни и палки с гвоздями. В чем корни конфликта на границе Индии и Китая

"Мы неоднократно делали серьезные представления индийской стороне по этому поводу, - рассказал он на регулярном брифинге. - В результате дипломатического и военного давления со стороны Китая Индия согласилась вывести своих солдат из долины реки Галван и, в соответствии с нашими требованиями, убрала оттуда индийское оборудование. <…> ВС Индии пошли на авантюру и серьезно нарушили двусторонние договоренности, а также основополагающие принципы дипломатии. Это и привело к тяжелым последствиям".

По словам официального представителя, индийские солдаты еще в начале мая "ночью, под покровом темноты вторглись на территорию Китая". Он отметил, что в дальнейшем китайские ВС были вынуждены принять ответные меры, усилив контроль за приграничным районом. Чжао Лицзянь подчеркнул, что Индия в одностороннем порядке нарушила договоренности, достигнутые между Пекином и Нью-Дели, которые касаются разграничения зон ответственности путем установления на совместной границе сторожевых постов, и тем самым стала виновником конфликта.

"22 и 23 июня стороны провели второй раунд переговоров на уровне министров обороны и договорились совместно содействовать деэскалации конфликта, поддержанию мира в регионе", - напомнил дипломат.

Он также выразил надежду, что Индия сдержит обещания и "предпримет реальные шаги" для дальнейшей нормализации обстановки на китайско-индийской границе.

Ситуация в союзной территории Ладакх обострилась после того, как в начале мая там произошли столкновения с участием порядка 250 китайских и индийских солдат. Более 100 человек с обеих сторон получили ранения.

В ночь с 15 на 16 июня в районе реки Галван произошли новые кровопролитные стычки между индийскими и китайскими военными. По данным армейских источников Индии, огнестрельное оружие не применялось, однако не менее 20 военнослужащих этой страны погибли, еще 76 получили ранения. Согласно сведениям Нью-Дели, в столкновениях были убиты и ранены около 45 китайских военнослужащих.