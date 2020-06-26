В Черногории запретили любые собрания на фоне массовых протестов

БЕЛГРАД, 26 июня. /ТАСС/. Национальный координационный комитет по борьбе с коронавирусом ввел запрет на любые массовые акции в Черногории. Об этом сообщила в четверг пресс-служба кабмина страны.

"Из-за увеличения числа активных случаев COVID-19, импортированных из-за границы и разнесенных внутри страны, комитет постановил: запрещаются все политические собрания в общественных местах на открытом воздухе, запрещается присутствие зрителей на спортивных мероприятиях, запрещаются собрания верующих в общественных местах на открытом воздухе, кроме территории религиозных объектов, похороны проходят только в узком кругу родных", - говорится в сообщении. Также принято решение отменить прием в честь Дня государственности.

Ранее правительство Черногории объявило страну "зоной, свободной от коронавируса". 25 мая кабинет министров Черногории заявил, что все инфицированные коронавирусом пациенты вылечились. В то же время специалисты предупреждали, что крайне малое число тестируемых не дает представления о масштабах распространения вируса в стране.

После снятия санитарных ограничений в стране с новой силой вспыхнули протесты верующих против закона о свободе вероисповедания. В последнюю неделю также обострилась политическая обстановка из-за противостояния власти и оппозиции в городе Будва. В этом туристическом городе оппозиция на протяжении недели сопротивляется незаконной, по ее мнению, смене городских властей силами правящей партии президента Мило Джукановича. В защиту оппозиционного руководства Будвы выступили граждане города после того, как смещенного властями главу муниципалитета Будвы Макро Царевича и его сторонников избили при задержании.

Действия полиции в Будве вызвали протесты по всей стране, которые были жестко разогнаны властями. Вечером в среду полиция Черногории применила слезоточивый газ для разгона протестов в ряде городов Черногории, девять полицейских пострадали, свыше 40 граждан задержаны.

Согласно данным Института общественного здоровья Черногории, на первом этапе пандемии в стране заболели 333 человека, девять из них умерли. За последние дни, по данным министерства, в стране зафиксированы 90 новых случаев заражения коронавирусом.