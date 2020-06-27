Законопроект о запрете для полиции резиновых пуль и слезоточивого газа выработан в США

ВАШИНГТОН, 27 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Законопроект о запрете на применение американской полицией ряда спецсредств, таких как резиновые пули и слезоточивый газ, внесен на рассмотрение Конгресса США. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба члена Сената Конгресса Эдварда Марки (демократ, от штата Массачусетс). Он и выработал данную инициативу в соавторстве с сенатором Берни Сандерсом (независимый, от штата Вермонт), который до недавних пор боролся за право баллотироваться на ноябрьских выборах на пост президента США по линии Демократической партии, но сошел с дистанции.

Подготовленный законодателями документ гласит, что его цель - "запретить сотрудникам федеральных правоохранительных органов применять химические средства борьбы с беспорядками, а также поражающие элементы кинетического воздействия", побудить к таким же решениям "власти штатов и местные власти". При этом уточняется, что под упомянутым поражающим элементом понимается "резиновая или пластиковая пуля" и другие тому подобные боеприпасы, а под средствами пресечения беспорядков - те, что перечислены в Конвенции ООН о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении. Пресс-служба Марки подчеркивает, что имеется в виду в том числе "слезоточивый газ и схожие средства, перцовый спрей".

Законопроект предусматривает запрет на применение данных спецсредств в любых целях блюстителями порядка, "находящимися при исполнении служебных обязанностей". Инициатива предполагает административное наказание нарушителей - штраф в размере, "не превышающем $10 тыс., за каждое нарушение".

"Наши улицы не должны быть полями сражений. А стражи порядка не должны применять орудия войны против протестующих и других американцев", - убежден Марки. При этом Сандерс отметил, что в США происходит милитаризация полиции. Американские правоохранительные органы не должны подавлять собственный народ, "как армии оккупантов", убежден сенатор. "Довольно, - добавил Сандерс. - Американцам не следует больше беспокоиться по поводу того, что они могут лишиться зрения, получить ранения или даже быть убитыми полицией, пользуясь своими правами в рамках [гарантирующей свободу слова] Первой поправки [к Конституции США]".

В Соединенных Штатах с конца мая идут акции протесты против расового неравенства и произвола полиции, перерастающие порой в беспорядки. Поводом послужила смерть в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его аресте 25 мая жесткий удушающий прием. Все четверо участвовавших в операции сотрудников полиции впоследствии были уволены, им предъявили обвинения. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.