Макрон назвал ошибочным представление о том, что Франция поддерживает в Ливии Хафтара

"Хочу развеять неверные представления о нашей позиции в Ливии, - сказал Макрон в понедельник после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в окрестностях Берлина. - Франция не поддерживает маршала Хафтара". По его словам, Париж "делает все для того, чтобы прийти к долговременному политическому решению в Ливии, и постоянно придерживается этой роли".

Французский лидер подчеркнул, что "начатая Хафтаром в апреле 2019 года военная операция полностью противоречила позиции Парижа". "Мы не оказывали ему военной поддержки, и вместе с Германией работали над поиском политического решения", - сказал Макрон, трансляция выступления которого велась на странице Елисейского дворца в Twitter.

Он отметил, что "в последние годы Ливия стала театром военных действий, которые державы ведут чужими руками, организуя военную поддержку тому или иному лагерю в зависимости от их интересов". Макрон отметил, что международное сообщество стало "свидетелем дестабилизации в Ливии, вызывающей поток мигрантов в Италию, но также и в другие страны".

"В этом контексте я вижу большую ответственность Турции и России", - сказал французский лидер. Он напомнил, что на днях провел переговоры в формате видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых обсуждалась в том числе ситуация в Ливии.

Говоря о Турции, французский президент заявил, что Анкара осуществляет в Ливии "военное вмешательство". "Я констатирую, что Турция не соблюдает ни одну из договоренностей, достигнутых на конференции в Берлине, - заявил Макрон. - Анкара наращивает свое военное присутствие и перебрасывает в Ливию боевиков из Сирии". Он подчеркнул, что "тем самым Турция, которая признает свое военное присутствие в Ливии, нарушает обязанности члена НАТО".

Макрон заявил, что "эта позиция Анкары неприемлема, так как несет угрозу миру для Африки, но и для Европы".

Ситуация в Ливии

В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи Правительство национального согласия Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА Халифы Хафтара. Уже больше года противоборствующие лагеря ведут бои за главный город страны, после того как Хафтар 4 апреля 2019 года начал наступление на Триполи с целью, как он заявлял, освободить столицу от террористов.

Участники проходившей в начале года в Берлине конференция по ливийскому урегулированию призвали в итоговом документе к прекращению огня, обязались воздержаться от вмешательства, предложили создать единое правительство и начать реформы для восстановления государственности, разрушенной интервенцией НАТО почти 10 лет назад.