У Пентагона нет подтверждающих фактов для признания достоверными сообщений о РФ и талибах

ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. Министерство обороны США не обладает подтверждающими фактами для признания достоверными утверждений о приписываемых России попытках предлагать боевикам из радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) денежные вознаграждения за убийства американских военнослужащих. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана.

"Министерство обороны продолжает проводить оценку разведданных о том, что сотрудники российского ГРУ были вовлечены во враждебную деятельность против сил США и коалиции в Афганистане", - отметил он. "К настоящему времени у министерства обороны нет подтверждающих фактов для признания достоверными недавних утверждений, содержавшихся в открытых источниках", - подчеркнул Хоффман. По его словам, Пентагон тем не менее на постоянной основе "принимает меры, направленные на то, чтобы предотвратить ущерб от потенциальных угроз".

Газета The New York Times выступила 26 июня с утверждением, что некое подразделение российской военной разведки побуждало боевиков радикального движения "Талибан" совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Издание уверяло, что такие выводы американских спецслужб были представлены президенту США Дональду Трампу "несколько месяцев назад", а Совет национальной безопасности США при Белом доме обсуждал эту тему в конце марта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник назвал ложью и "абсолютной уткой" упомянутые утверждения. МИД России 27 июня назвал первую публикацию на эту тему в американской печати содержащей заведомо ложную информацию. Как указали во внешнеполитическом ведомстве, "этот незатейливый вброс наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки, которым вместо изобретения чего-либо более достоверного приходится придумывать подобную чушь".

Трамп, представляющий Республиканскую партию США, 28 июня написал в своем Twitter, что американская разведка признала недостоверной информацию о приписываемых России попытках предложить награду афганским боевикам за убийства американских военнослужащих. Трамп предположил, что газета The New York Times, первой опубликовавшая эти данные, могла устроить "еще одну сфабрикованную мистификацию по теме России", чтобы очернить республиканцев.