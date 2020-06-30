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СМИ: Индия и Китай продолжают концентрацию войск в Восточном Ладакхе

Индия развернула на всем протяжении LAC в зоне Ладакха два полка танков Т-90, боевые машины пехоты и 155-миллиметровые гаубицы в ответ на концентрацию китайских военнослужащих и боевой техники в долине реки Галван, пишет The Indian Express

ТАСС, 30 июня. Армии Индии и Китая продолжают концентрацию войск на востоке Ладакха, несмотря на достигнутые в июне договоренности об отводе воинских контингентов от линии фактического контроля (LAC). Об этом во вторник сообщает газета The Indian Express со ссылкой на индийские военные источники.

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"Готовясь к наихудшему развитию событий, Индия развернула на всем протяжении LAC в зоне Ладакха два полка танков Т-90, боевые машины пехоты и 155-миллиметровые гаубицы, - приводит издание данные источников. - Эти действия были предприняты в ответ на концентрацию китайских военнослужащих и боевой техники в долине реки Галван, приведение в боевую готовность истребительной авиации на передовых авиабазах ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и строительство китайских вертолетных площадок на линии действительного контроля в Ладакхе".

На фоне военного противостояния с Китаем в этом регионе Индия усилила оперативное развертывание своих ВМС в Индийском океане для возможной нейтрализации действий в его зоне китайских военных кораблей и подводных лодок, добавили источники.

С целью деэскалации напряженности в Восточном Ладакхе военные Индии и Китая во вторник проведут третью встречу, на которой планируется согласовать конкретные сроки отвода войск из зоны LAC.

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