В Токио заявили, что закон о Гонконге может помешать визиту Си Цзиньпина в Японию

ТОКИО, 30 июня. /ТАСС/. Принятие в Китае закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге может негативно повлиять на имеющиеся договоренности о визите в Японию председателя КНР Си Цзиньпина. С таким предупреждением на пресс-конференции в Токио выступил во вторник министр обороны Японии Таро Коно, который ранее занимал пост главы МИД страны.

"Если сообщения об утверждении закона соответствуют действительности, - сказал он, - то это окажет серьезное воздействие на планы государственного визита председателя Си Цзиньпина в Японию". На другой пресс-конференции в Токио во вторник генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга сказал, что на данном этапе конкретная программа этой поездки не обсуждается.

Правительство Японии ранее с большим энтузиазмом относилось к подготовке визита китайского лидера, который, по словам премьер-министра Синдзо Абэ, должен был открыть "новую главу" в отношениях двух стран. Си Цзиньпина ожидали в Японии ориентировочно в апреле, однако его приезду помешала эпидемия коронавируса в КНР. После этого в Токио заметно потеряли интерес к подготовке визита, а информационное агентство Kyodo сообщало, что он откладывается на неопределенное время, в частности, из-за недовольства правительства Японии подходом Пекина к ситуации в Гонконге.

По данным газеты South China Morning Post, во вторник Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП, высший законодательный орган КНР) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Ожидается, что он вступит в силу 1 июля, в 23-ю годовщину перехода бывшего британского анклава под китайский суверенитет. За его утверждение проголосовали все 162 члена ПК ВСНП. Текст документа пока не разглашается. Ожидается, что он будет опубликован агентством "Синьхуа" во второй половине дня.

Новый закон нацелен на предотвращение и наказание действий, которые угрожают национальной безопасности в Гонконге: сепаратизма, терроризма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными антикитайскими силами. По предварительным данным, он предусматривает возможность пожизненного заключения в качестве максимальной меры наказания для наиболее серьезных нарушителей. Закон предполагает также создание на территории Гонконга специальной силовой структуры, находящейся под контролем центрального правительства Китая. По данным South China Morning Post, новое подразделение возглавит один из заместителей министра общественной безопасности КНР.