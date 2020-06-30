AP: разведка США ознакомила Белый дом с подозрениями насчет России и талибов в 2019 году

НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. Разведывательные службы США ознакомили сотрудников Белого дома с версиями гибели американских военнослужащих в Афганистане еще в начале 2019 года. Среди них было предположение о готовности России предоставлять боевикам движения "Талибан" (запрещено в РФ) денежное вознаграждение за убийство американских военнослужащих, утверждает в понедельник агентство Associated Press со ссылкой на источник из числа официальных лиц.

Как уточнял президент США Дональд Трамп, позднее разведка признала эту версию недостоверной, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ее ложью.

По информации агентства, в марте 2019 года Джон Болтон, который в то время являлся помощником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности, сообщил коллегам в администрации, что довел указанную версию до сведения американского лидера. Агентство отмечает, что сам Болтон, который в сентябре 2019 года был отправлен в отставку, отказался от комментариев на эту тему.

По версии источников AP, действующий помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен ранее обсуждал с Трампом приписываемые российской стороне попытки предлагать талибам денежное вознаграждение за убийство американских военнослужащих. Сам он это, однако, не подтверждает.

Также такая версия, утверждает агентство, была упомянута в двух сводках, которые разведывательные службы США ежедневно составляют для Трампа. Одну тот якобы получил в 2019 году, а вторую - в текущем. По сведениям агентства, утверждения касались допросов талибов, пойманных в разных частях страны. Кроме того, в этом году американские военные после атаки на один из опорных пунктов боевиков обнаружили в нем около $500 тыс. Это якобы подкрепило подозрения американской стороны.

AP утверждает, что разведывательные службы США рассматривают версию о наличии связи между гибелью трех морских пехотинцев США в Афганистане в апреле 2019 года при взрыве автомобиля и приписываемой России готовности предоставлять денежные вознаграждения талибам.

Позиция России и администрации США

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни в понедельник заявила, что Трампа не информировали относительно данной версии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник назвал ложью и "абсолютной уткой" упомянутые утверждения. МИД России 27 июня назвал первую публикацию на эту тему в американской печати содержащей заведомо ложную информацию. Как указали во внешнеполитическом ведомстве, "этот незатейливый вброс наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки, которым вместо изобретения чего-либо более достоверного приходится придумывать подобную чушь".

Трамп, представляющий Республиканскую партию США, в воскресенье написал в Twitter, что американская разведка признала недостоверной информацию о приписываемых России попытках предложить награду афганским боевикам за убийства американских военнослужащих. Трамп предположил, что газета The New York Times, первой опубликовавшая эти данные, могла устроить "еще одну сфабрикованную мистификацию по теме России", чтобы очернить республиканцев.