Власти Украины инициируют уголовную ответственность за публикацию разговоров чиновников

"Я хочу подчеркнуть, что мы рассматриваем это как прямое нарушение национальной безопасности страны", - сказал он. "Это ненормально, когда кто-то записывает главу государства. И не важно, является ли это незаконным действием гражданина Украины из-за каких-то внутренних мотивов, или же за этим стоят какие-то иностранные спецслужбы", - добавил Ермак.

По его словам, в связи с этим власти готовят новый законопроект, задачей которого станет покончить с "вредной практикой". Глава офиса президента подчеркнул, что этот шаг необходим для "обеспечения безопасности государства".

Ранее депутат Верховной рады Андрей Деркач представил новые аудиозаписи, на которых, как он утверждает, зафиксированы разговоры экс-президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом в 2016 году. Из одной записи следует, что Порошенко просил повлиять на возглавлявшего тогда правительство Украины Арсения Яценюка для получения от него поддержки, в том числе инициатив на минских переговорах о Донбассе. Кроме того, человек, чей голос похож на голос экс-президента, обещал разработать безопасный сценарий отставки Яценюка.

На другой записи Байден якобы просил Порошенко не отстранять Андрея Коболева от руководства компанией "Нафтогаз", чего добивался Владимир Гройсман, который сменил Яценюка на должности премьер-министра. По утверждению Деркача, американцы поддерживали Коболева "для совместного заработка на псевдореверсе российского газа". Порошенко назвал эти пленки фальшивыми, обвинив в их появлении представителей пятой колонны.

В мае 2020 года Деркач уже публиковал несколько записей, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии Байдена на Порошенко в ситуации с увольнением Виктора Шокина с поста генерального прокурора Украины в обмен на гарантии США по кредиту для Киева. Деркач настаивал, что записи он получил от журналистов, а записывал разговоры якобы сам Порошенко.