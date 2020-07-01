Помощник Трампа счел лживыми сведения о том, что президенту сообщали данные о РФ и талибах

НЬЮ-ЙОРК, 1 июля. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен назвал лживыми утверждения о том, что американский лидер Дональд Трамп был проинформирован о приписываемых Москве попытках предлагать афганским боевикам денежные вознаграждения за убийства американских военнослужащих. Соответствующее заявление О'Брайен сделал в среду в эфире телеканала Fox News .

"Что касается брифингов, то это очередная лживая история. Я даже несколько удивлен, что The New York Times разместила ее, - указал он в ответ на вопрос ведущего о том, был ли Трамп проинформирован о соответствующих данных американской разведки. - Президент не был осведомлен потому, что на тот момент, когда появились эти утверждения, они ничем не подтверждались".

По его словам, на это указывают представители как Министерства обороны США, так и разведывательного сообщества. "В связи с этим кадровый докладчик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) предпочел не ставить президента в известность об этих утверждениях, потому что это неподтвержденные разведданные", - подчеркнул О'Брайен.

О'Брайен ранее в распространенном письменном заявлении подчеркивал, что утверждения о РФ и талибах не были подтверждены американским разведывательным сообществом. Официальный представитель Минобороны США Джонатан Хоффман в понедельник вечером тоже отметил, что нет подтверждающих фактов для признания достоверными нынешних обвинений в адрес России.