Белый дом заявил об "освобождении Сиэтла" от протестующих и ликвидации "автономной зоны"

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Так называемая автономная зона, провозглашенная протестующими в одном из центральных районов Сиэтла (штат Вашингтон), окончательно ликвидирована полицией. Об этом заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни на брифинге для журналистов.

"Я рада сообщить всем, что Сиэтл освобожден", - сказала она. "Автономная зона Капитолийского холма" <...> была провалившимся экспериментом демократов и радикальных левых, который длился четыре недели", - добавила Макинэни.

Ранее полиция Сиэтла (штат Вашингтон) задержала несколько десятков человек в ходе разгона протестующих из "автономной зоны". Полицейские приступили к разгону протестующих после публикации в ночь на среду соответствующего указа мэра города Дженни Деркан. Согласно заявлению полиции, это было необходимо из-за того, что в последнее время в стычках внутри "автономной зоны" и рядом с ней погибли двое подростков, несколько человек пострадали.

Операция по зачистке от протестующих центрального района города началась рано утром в среду, в ней были задействованы до 100 полицейских. Указ мэра предполагает, что все протестующие, которые находятся на территории "автономной зоны", нарушают режим чрезвычайной ситуации.

Участники демонстраций в Сиэтле ранее объявили "автономной зоной" один из центральных районов города, установив на дорогах десятки палаток и заграждения. Местные власти приняли решение для снижения напряженности освободить полицейский участок в этом районе, после чего здание заняли демонстранты. Некоторые из протестующих требовали расформировать полицию города, а также прекратить ущемления прав темнокожих.

Президент США Дональд Трамп неоднократно называл участников беспорядков в Сиэтле анархистами и террористами. Он также критиковал Деркан и губернатора штата Вашингтон Джея Инсли за бездействие. 11 июня в интервью телеканалу Fox News Channel Трамп заявил, что восстановить порядок в Сиэтле можно только с привлечением Национальной гвардии США.