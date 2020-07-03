Губернатор Хоккайдо призвал к активизации переговоров с РФ по территориальной проблеме

ТОКИО, 3 июля. /ТАСС/. Губернатор самой северной японской префектуры Хоккайдо призвал активизировать переговорный процесс по вопросу территориальной принадлежности южных Курильских островов. Соответствующее заявление губернатор Наомити Судзуки сделал в пятницу, комментируя прошедшее в России голосование по внесению изменений в Конституцию.

"Как губернатор префектуры Хоккайдо, частью административного района которой являются северные территории (так в Японии называют южные Курильские острова - прим. ТАСС), решительно призываю активизировать дипломатические переговоры", - приводит его слова агентство Kyodo. Судзуки также выразил уверенность в том, что "дипломатические переговоры, направленные на решение территориальной проблемы, будут продолжены на основе договоренностей, достигнутых лидерами Японии и России".

Накануне генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга воздержался от прямых комментариев по поводу голосования в РФ, однако подчеркнул, что позиция японского правительства по вопросу южных Курильских островов и заключения мирного договора остается прежней. Официальная позиция японской стороны заключается в решении территориального вопроса с последующим подписанием мирного договора.

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут консультации о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курил. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

ЦИК РФ на заседании в пятницу утвердил результаты общероссийского голосования по закону о внесении изменений в Конституцию. Согласно документу, по итогам голосования поправки в основной закон страны поддержали 77,92% проголосовавших, против изменений высказались 21,27%. Итоговая явка на голосовании составила 67,97%. Одна из поправок к Конституции РФ подразумевает запрет на отчуждение территорий страны.