СМИ: спецпредставитель США по КНДР на следующей неделе может посетить Сеул и Токио

ТАСС, 4 июля. Первый заместитель госсекретаря США, спецпредставитель по КНДР Стивен Бигэн на следующей неделе может отправиться в Республику Корея и Японию на фоне зашедших в тупик переговоров между Вашингтоном и Пхеньяном о денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом в субботу сообщило агентство Yonhap со ссылкой на дипломатический источник.

По его сведениям, Бигэн в начале недели, вероятно, во вторник, прибудет с трехдневным визитом в Сеул, где встретится со своим южнокорейским коллегой Ли До Хуном и другими официальными лицами, после чего отправится в Токио. Собеседник агентства добавил, что Бигэна в поездке может сопровождать советник по делам Корейского полуострова при Совете национальной безопасности Белого дома Эллисон Хукер.

Агентство отмечает, что информации о планах Бигэна посетить Китай в рамках запланированного визита не поступало.

30 июня, как передал южнокорейский телеканал KBS, Бигэн, выступая на телеконференции в Вашингтоне, заявил, что встреча американского лидера Дональда Трампа и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына вряд ли состоится до ноябрьских президентских выборов в Соединенных Штатах. Позднее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что ожидает проведения новой встречи между Трампом и Ким Чен Ыном до выборов в США. Глава МИД Республики Корея Кан Гён Хва подтвердила, что Сеул и Вашингтон на различных уровнях поддерживают контакты по этому вопросу.

Как в субботу передало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), первый заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи на фоне сообщений о возможном проведении саммита с США заявила, что Пхеньян не нуждается в переговорах с американской стороной. Высокопоставленный дипломат указала, что Вашингтон рассматривает диалог с Пхеньяном лишь с целью урегулирования внутренних проблем в Соединенных Штатах.