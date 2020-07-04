Байден считает, что системный расизм существует в США уже более 200 лет

НЬЮ-ЙОРК, 4 июля. /ТАСС/. Системный расизм в США существует уже более 200 лет, он до сих пор не изжит и оказывает разрушительное воздействие на американское общество. Об этом заявил бывший вице-президент США Джозеф Байден в обращении по случаю Дня независимости, опубликованном в субботу в Twitter .

Как констатировал политик, в США никогда не был в полной мере воплощен принцип равенства. По словам Байдена, "идея о том, что все люди созданы равными", пережила "200 лет системного расизма в США". "Американская история - это не сказка. Постоянно шла борьба двух сторон нашего характера - идеи о том, что все созданы равными, и расизма, который нас разобщает", - полагает он.

Тема системного расизма в США привлекает особое внимание, в частности, в связи со смертью в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Белые полицейские использовали при его задержании 25 мая удушающий прием. Вскоре после этого мужчина умер в больнице. Смерть Флойда привела к массовым акциям протеста по всей стране, во время которых имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма.

4 июля 2020 года в США в 244-й раз отмечают главный национальный праздник страны - День независимости, приуроченный к принятию в 1776 году декларации, провозгласившей свободу Соединенных Штатов от британского владычества. Декларация была принята Конгрессом 2 июля 1776 года в Филадельфии (штат Пенсильвания). Еще через два дня Конгресс одобрил измененную версию документа и отдал распоряжение распечатать и распространить его среди населения.