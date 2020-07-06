Профильный комитет Палаты представителей США пригласил Помпео на слушания об РФ и талибах

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел (демократ, от штата Нью-Йорк) пригласил госсекретаря Майкла Помпео 9 июля на слушания, посвященные утверждениям американских СМИ о приписываемой России готовности выплачивать боевикам в Афганистане денежное вознаграждение за убийство американских военнослужащих. Соответствующее сообщение опубликовано в понедельник на сайте комитета.

Талибам помощь России не нужна. Что стоит за скандальной публикацией New York Times

Конгрессмены намерены заслушать выступление шефа американской администрации в 13:00 (20:00 мск). Помпео на сайте комитета указан в статусе "приглашенного". Как правило, это означает, что он на данный момент не подтвердил свое участие в слушаниях. После госсекретаря перед законодателями выступит бывший исполняющий обязанности директора ЦРУ США Майкл Морелл.

26 июня газета The New York Times выступила с утверждением, что некое подразделение российской военной разведки побуждало боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Издание уверяет, что такие выводы американских спецслужб были представлены Трампу "несколько месяцев назад", а Совет национальной безопасности Белого дома обсуждал этот вопрос в конце марта.

Президент, представляющий Республиканскую партию США, 28 июня написал в Twitter, что американская разведка признала недостоверной информацию о приписываемых России попытках предложить награду афганским боевикам за убийства американских военнослужащих. Трамп предположил, что The New York Times могла устроить "еще одну сфабрикованную мистификацию по теме России", чтобы очернить республиканцев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 29 июня назвал ложью и "абсолютной уткой" упомянутые утверждения. МИД России охарактеризовал первую публикацию на эту тему в американской печати как содержащую заведомо ложную информацию.