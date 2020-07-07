Полиция Гонконга получила право проводить обыски без ордера

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 7 июля. /ТАСС/. Власти Гонконга в соответствии с новым законом о национальной безопасности наделили местную полицию полномочиями в отдельных случаях проводить обыски без судебного ордера, конфисковать имущество, требовать от интернет-провайдеров удалять ту или иную информацию. Эти положения, опубликованные на правительственном портале, вступили в силу со вторника.

За что боролись, на то и напоролись.

За что боролись, на то и напоролись. Что даст Гонконгу новый закон о нацбезопасности?

Они были сформулированы и приняты в ходе состоявшегося в понедельник первого заседания новой Комиссии по национальной безопасности, которую возглавляет глава гонконгской администрации Кэрри Лам. В этот орган вошли ключевые члены ее кабинета, комиссар полиции Гонконга, руководители иммиграционных и таможенных служб, а также глава канцелярии Центрального народного правительства Китая в Гонконге Ло Хуэйнин в качестве специального советника.

В соответствии со статьей 43 закона о нацбезопасности, принятом неделю назад парламентом КНР, Кэрри Лам вместе с членами этой комиссии ответственны за разработку конкретных имплементационных правил, касающихся пункта этой статьи о правилах проведения обыска помещений, транспортных средств, изъятии электронных устройств.

Согласно принятым положениям, полиция может обращаться за судебным ордером для обыска помещений при сборе улик в ходе расследования. Однако в исключительных или экстренных обстоятельствах высокопоставленный представитель правоохранительных органов "в статусе не ниже помощника комиссара полиции" может уполномочить своих сотрудников проводить обыски без ордера.

Также опубликованные имплементационные положения для статьи 43 нового закона содержат еще шесть пунктов, которые касаются взаимодействия с интернет-провайдерами по удалению информации, запрета на выезд за рубеж лиц, находящихся под следствием, возможности конфискации имущества, перехвата сообщений и ведения слежки, получения информации от политических групп, ведущих деятельность на Тайване.

О законе

30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламент страны) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Он направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными силами. Правовой акт предусматривает пожизненное заключение в качестве максимального наказания, создание в Гонконге органов безопасности с широким кругом полномочий, возможностью ведения следствия и рассмотрения отдельных дел на территории материкового Китая.

Ряд стран раскритиковал Пекин, утверждая, что принятие такого закона нарушает автономию Гонконга и принцип "одна страна - две системы". Власти КНР в ответ призвали не вмешиваться во внутренние дела Китая.